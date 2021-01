Leipzig- Am 2. Februar begrüßen wir Gesundheitsministerin Petra Köpping zum exklusiven Bürgergespräch bei SACHSEN FERNSEHEN.

Stellen Sie Ihre Fragen

Sie haben auch Fragen an die Staatsministerin? Dann senden Sie uns diese vorab per Mail an zuschauerfrage@sachsen-fernsehen.de

Livestream

Dienstag, 02.02.2021, 17 Uhr

Live bei SACHSEN FERNSEHEN im TV, Web und auf unseren Facebook-Kanälen.