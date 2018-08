Bürgersprechstunde mal anders – auf zwei Rädern!

Start der 8,6 km langen Tour war an der Ostseite des Hauptbahnhofs. Von dort ging es über die Wintergartenstraße zum Johannisplatz durch den Lene-Voigt-Park. Schlusspunkt war am Bayrischen Platz. An den jeweiligen Station fand ein Austausch mit OBM, ADFC und Radfahrern statt. Dabei wurden unter anderem über die Themen wie Radabstellanlagen, Verkehrssicherheit oder verbesserter Aufenthaltsqualität diskutiert und Vorschläge erörtert. Für Burkhard Jung ist Leipzig noch weit davon entfernt, Deutschlands Fahrradstadt Nummer 1 eins zu werden, jedoch sieht der OBM auch viel Potential, dass es zu nutzen gilt.