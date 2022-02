Bürgersprechstunde von OB Sven Schulze am 3. März

Die nächste Bürgersprechstunde mit dem Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze findet am Donnerstag den 3. März statt. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist die Teilnahme momentan ausschließlich online oder telefonisch möglich. Wer dabei sein möchte, kann sich am kommenden Montag, dem 21. Februar, von 10 bis 16 Uhr unter der E-Mailadresse buergerbuero@stadt-chemnitz.de anmelden. Bei der Bürgersprechstunde können sich Chemnitzer direkt an den Oberbürgermeister wenden und Fragen stellen. Die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt. Alternativ können Anfragen auch schriftlich oder per E-Mail an das Bürgerbüro des Oberbürgermeisters gerichtet werden.