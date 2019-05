Bürostuhlhockey: jähes Ende für das Team von Leipzig Fernsehen

Mit Walden im Sturm, Resenski und Georg im Mittelfeld, Sonntag in der Abwehr und Hörner im Tor, hätte eigentlich nichts schiefgehen können. Schon in der ersten Partie zeigte sich das Team gleich zu Beginn souverän: In der zweiten Minute konnte Walden den Ball dem Gegner abluchsen und fackelte nicht lange.

Eine Minute später klingelte es erneut im Kasten: Nach einem wunderschönen Pass von Georg zimmerte Resenski den Ball glamourös an den Rollen des Torwarts vorbei ins Netz. Auch das Gegentor in den letzten Zügen des Spiels, konnte nicht über die Dominanz des Teams hinwegtäuschen.