Dresden - Die Sommerferien beginnen am Montag in Sachsen. Viele Dresdner brechen dann auf in den Urlaub. Manch einer kennt möglichweise noch nicht sein Reiseziel. Das Nachbarland Thüringen hat so manch schönes Fleckchen, das es zu entdecken lohnt. In der Centrum Galerie Dresden kann man sich noch bis zum Samstag über Reiseangebote nach Thüringen informieren.