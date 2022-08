BUND Sachsen fordert Nachfolgeangebot für 9-Euro-Ticket

Gleichzeitig müsse die Staatsregierung, insbesondere Verkehrsminister Martin Dulig (SPD), an den Stellen, in denen es im ÖPNV in Sachsen noch hakt, dringend nachsteuern. Viele Fahrgäste seien von fehlenden Angeboten im ländlichen Raum, zu geringen Taktzeiten und zu kurzen Zügen vor allem bei der Beförderung der Berufspendler frustriert.

Aus Sicht des BUND Sachsen sollten zur weiteren Finanzierung die Einnahmen aus dem Abbau klimaschädlicher Subventionen genutzt werden. Dazu zählen zum Beispiel das Dienstwagenprivileg, die Entfernungspauschale, Steuererleichterungen für Diesel und die Steuerbefreiung von Kerosin. Durch diese Einsparungen könnten nach Berechnungen des Umweltbundesamts mehr als 30 Milliarden Euro umverteilt werden. (mit dpa)