Bund sagt der Spielsucht den Kampf an – Glücksspielbranche bangt um 1000 Arbeitsplätze

Dresden – Ab 1.Oktober gelten neue Bestimmungen für die Glücksspielbranche. Das hat der Landtag am Mittwoch beschlossen. Die Übereinkunft aller 16 Bundesländer wurde auch in Sachsen angenommen. Der Bund und die Länder sehen in dem Gesetz die Chance, die Suchtprävention weiter zu stärken.

Laut Statistik hängen fast 80 Prozent des Umsatzes der Spielhallenbetreiber an suchtkranken Menschen. Die Landesregierung sieht hier dringenden Handlungsbedarf. Der Staatsvertrag trifft jedoch nicht überall auf Wohlwollen. Beate Mai, Spielhallenmitarbeiterin aus Leipzig, ist wie viele andere Kollegen persönlich von der Gesetzeserneuerung betroffen. Die sächsischen Spielcasinos und Wettbüro bangen nun um 1000 Arbeitsstellen. Mai ergriff gemeinsam mit weiteren Spielhallenmitarbeiter aus ganz Sachsen die Initiative. Am Donnerstag übergab sie an den Landtagspräsidenten Dr. Matthias Rößler (CDU). 400 Unterschriften konnte Mai sammeln.