Bund vergibt Prämien für Buchhandlungen

Sachsen – Buchhandlungen, die sich trotz der schwierigen Pandemie-Bedingungen in besonderer Weise um die literarische Vielfalt gekümmert haben, können eine Anerkennungsprämie erhalten. Dies gab Vergeben werden die Prämien in den Kategorien „besondere Leistung“, „herausragende Leistung“ und „Spitzenleistungen“. Für besondere Leistungen sind bis zu 900 Prämien in Höhe von jeweils 8.000 Euro vorgesehen, für herausragende Leistungen bis zu 100 Prämien mit jeweils 15.000 Euro und für Spitzenleistungen bis zu 30 Prämien mit je 25.000 Euro. Vergeben werden die Anerkennungsprämien über den Börsenverein des deutschen Buchhandels. Wahrscheinlich wird die Auszahlung im Frühjahr 2022 ausgezahlt. Weitere Informationen zu den Prämien finden Sie auf der Website des Börsenvereins. Anträge können dort ab dem 15. September 2021 gestellt werden.