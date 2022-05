Bundesinnenministerin rät zu Hamsterkäufen

Weiterhin gibt er an, dass dies vor allem in den Zeiten gilt, in denen alle Mitglieder der Wertschöpfungskette daran arbeiten, die Warenversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs sicherzustellen. Auch wenn dies durch Rohstoffknappheit und steigende Kosten nicht einfach sei, wie er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mitteilte.

Für manche Güter ist es in Sachsen derzeit schon schwierig, sich einen Vorrat anzulegen, da sie im Einzelhandel nicht vorrätig sind. Das betrifft vor allem Öl, Nudeln und Mehl. Wie es in Sachsens Läden mit den Beständen von Lebensmitteln ausschaut und wie sich Hamstereinkäufe auswirken, wird in den nächsten Tagen ein Thema in der Drehscheibe Dresden sein.