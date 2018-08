Die Bundeskanzlerin in Dresden – Austausch, Mediensommer und Demonstration

Bereits bei ihren letzten Besuchen in Sachsen zeigte sich, dass ausgerechnet die ostdeutsche Bundeskanzlerin mit hitzigen Protesten konfrontiert wird. Die Bilder von einer pöbelnden Meute zur Einheitsfeier in Dresden, machten am 3. Oktober 2016 bundesweit Schlagzeilen (SACHSEN FERNSEHEN berichtete). Wir wollten diese Woche in einer Umfrage wissen, was Sie die Kanzlerin fragen würden.