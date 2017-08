Bundesliga live erleben

Leipzig – Neue Sportsbar für Leipzig. Die ZSL Betreibergesellschaft hat die Sommerpause in der Arena Leipzig genutzt und das Bistro in eine moderne Sportsbar verwandelt. Auch das Catering in der Arena Leipzig übernimmt der Betreiber in Zukunft selbst.

Mit der Planung der Sportsbar wurde bereits im Januar begonnen, bevor die Arbeiten im Juni diesen Jahres starten konnten. Seitdem hat sich einiges getan. Neue Bierleitungen wurden durch die Arena verlegt und ein komplett neues Bewirtungskonzept ist entstanden.

Die Sportsbar öffnet nur an den Bundesliga Spieltagen. Auf großen Monitoren können die Besucher dann die aktuellen Spiele live erleben. Ein regelmäßiger Tagesbetrieb ist vorerst nicht vorgesehen.