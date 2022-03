Bundespräsident Steinmeier bei Friedensandacht in der Frauenkirche

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird an der Veranstaltung, die den Namen "Hope for Peace" trägt, teilnehmen. Die Frauenkirche sei gleichermaßen ein Ort der Mahnung und der Hoffnung. In Musik und Gebet soll Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck gebracht werden, erklärt Maria Noth, die Geschäftsführerin der Stiftung Frauenkirche Dresden. Die Andacht beginnt um 18 Uhr. Der Violinist Daniel Hope spielt gemeinsam mit dem ukrainischen Pianisten Alexey Botvinov "Musik, die Brücken baut". So demonstrieren die beiden Weltbürger ihre Unterstützung für die Ukraine. Sie präsentieren Musik, die Brücken baut, vereint in ihrer Ablehnung militärischer Aggressionen und der Hoffnung auf eine friedliche Lösung.