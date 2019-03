Bundespräsident Steinmeier kommt nach Leipzig

Am frühen Nachmittag lädt der Bundespräsident eine Gruppe von Leipzigerinnen und Leipzigern zu seiner Kaffeetafel ins Café Central ein. Dort möchte er über Chancen und Aufgaben von Migration für das Zusammenleben in Leipzig zu sprechen. Die Kaffeetafel ist eine Gesprächsreihe des Bundespräsidenten, bei der er sich an verschiedenen Orten mit unterschiedlichen Bürgerinnen und Bürgern austauscht und Menschen mit unterschiedlichen oder auch gegensätzlichen Positionen miteinander ins Gespräch bringt.