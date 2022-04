Bundesrat und polnischer Senat wollen enger zusammenarbeiten

unserer Partnerschaft und unserer Positionierung in der Europäischen Union zu erreichen», sagte er.

Bei einem ersten Treffen am Mittwoch war vor allem der russische Angriffskrieg in der Ukraine ein Thema. Kretschmer sagte, dass man gemeinsam helfen wolle und unter anderem darüber gesprochen habe, wie Deutschland krebskranken Kindern aus der Ukraine helfen könne. Es sei beeindruckend, wie Polen den Geflüchteten aus der Ukraine helfe. Der polnische Senator Godyla sagte, dass so viel zu tun sei, dass Polen nicht alles alleine bewältigen könne. Geplant ist, dass die Mitglieder der polnischen Gruppe am Freitag bei der Plenarsitzung des Bundesrats begrüßt werden. (dpa)