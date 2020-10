Bundeswehr entsendet Unterstützung in der Corona-Pandemie

Rund 90 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind aktuell zur Unterstützung in der Corona-Pandemie an neun Orten in Sachsen tätig.

Sie arbeiten als mobile Abstrichteams, unterstützen bei der telefonischen Kontakt-Nachverfolgung von Infektionsketten und sind als „Helfende Hände“ in Senioreneinrichtungen.

Dort entlasten sie das Pflegepersonal, damit es sich auf seine Hauptaufgabe, die Pflege der Menschen, konzentrieren kann.