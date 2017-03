Bundeswehr und Zoll stellen Berufsbilder vor

Chemnitz – Wer Interesse an einer Ausbildung oder einem Studium in Uniform anstrebt, sollte sich diese zwei Termine unbedingt in den Kalender schreiben.

© SACHSEN FERNSEHEN

In den kommenden Wochen gibt es im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur Chemnitz wieder Beratungen zu Ausbildungs-, Studien- und Karrieremöglichkeiten. Diesmal sind die Wehrdienstberatung der Bundeswehr und Vertreter vom Hauptzollamt Erfurt vor Ort, um alle jungen Interessenten über eine Zukunft in dieser Berufsrichtung Frage und Antwort zu stehen.

Dabei können junge Leute Infos zu Laufbahnen in Uniform und zu den Einsatzmöglichkeiten im zivilen Bereich erhalten. Auch was die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung sind, kann man hier aus erster Hand erfahren.

Termin der Bundeswehr: Am 04.04.2017 um 16.00 Uhr

Termin des Zolls: Am 11.04.207 um 16.00 Uhr

Um eine vorherige Anmeldung, unter der Telefonnummer 0371 567 2202 oder per E-Mail über Chemnitz.BIZ@arbeitsagentur.de, wird gebeten. Veranstaltungsort ist die Agentur für Arbeit Chemnitz, Berufsinformationszentrum (BiZ) in der Heinrich-Lorenz-Straße 20 in 09120 Chemnitz.

Kleiner Tipp:

Auf der Homepage vom Haus der Jugend Chemnitz unter www.hausderjugend-chemnitz.de können junge Leute weitere kompakte Informationen rund um die Themen Ausbildung, Studium, Arbeit und Beruf sowie zu Unterstützungsmöglichkeiten erhalten.

(Quelle: Bundesagentur für Arbeit)