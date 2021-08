Bunt und laut: Leipzig feiert Olympia-Athleten

Wenn Sportler, Politiker und Wirtschaftsvertreter zusammenkommen, bedeutet das in der Regel: Zeit für den Olympiaball. Und der fand in diesem Jahr zum ersten Mal sowohl drinnen, als auch draußen statt. Die mittlerweile 27. Auflage stand ganz im Zeichen der Olympischen Spiele und den Sportlerinnen und Sportlern, die daran teilgenommen haben. Die Eindrücke aus dem Gastgeberland Japan sind bei ihnen noch frisch und den Athleten noch gut in Erinnerung.