Bunter denn je: Palais Sommer 2018 feiert Auftakt

Dresden - Riesiger Andrang am Eröffnungswochenende des Palais Sommers. Zur mittlerweile 9. Ausgabe des von Jahr zu Jahr populärer werdenen Festivals im Park des Japanischen Palais sind am Wochenende tausende Besucher geströmt. Das Programm des eintrittsfreien Open Air Dauerspektakels, das noch bis 26. August über 100 Veranstaltungen anbieten wird, ist in diesem Jahr nochmal deutlich umfangreicher geworden.