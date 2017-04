Dresden – Die kommende Saison im Staatsschauspiel Dresden wird abwechslungsreich und spannend. Mit 36 Premieren, dabei auch zwei Festivals, wird den Besuchern ein umfangreiches Programm geboten. Ein Höhepunkt wird das „Europäische Festival für junge Regie Fast Forward“ werden. In diesem Jahr wird es erstmals am Staatsschauspiel Dresden stattfinden. In vier Tagen werden acht Inszenierungen aus ganz Europa gezeigt.