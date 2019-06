Bus macht Vollbremsung: Baby fällt aus Kinderwagen

Weil ein Kinderwagen in einem Bus umgekippt war, ist ein 12 Monate altes Baby daraus herausgefallen und verletzte sich. Außerdem verletzte sich ein 75-jähriger Fahrgast leicht. Was war passiert? In der Gorkistraße überquerte am Dienstagmorgen ein Fußgänger - vermutlich ohne zu schauen - die Straße. Ein Busfahrer reagierte schnell, leitete eine Vollbremsung ein und konnte dadurch einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger verhindern.

Baby ins Krankenhaus