Marienberg – Samstagabend kam es in Marienberg zu einer Auseinandersetzung.

In einem Bus eskalierte die Situation am Samstag, gegen 19.15 Uhr. Ein Busfahrer geriet mit einem 19-jährigen Fahrgast aneinander. Die verbale Attacke gipfelte schließlich in einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der der 58-jährige Busfahrer leicht verletzt wurde.

Gegen den 19-Jährigen wurde Anzeige wegen Verdachts der Körperverletzung erstattet.