Business-Tipp: Google kommt nach Sachsen

Dresden / Chemnitz – Online-Marketing ist in aller Munde. Nur – wie macht man es auf der eigenen Firmen-Website richtig? Wie kommt man bei Google nach oben und damit ganz nah an die potentiellen Kunden ran?



Google kommt in der nächsten Woche nach Chemnitz und Dresden, um Unternehmern Tipps zum erfolgreichen Online-Marketing zu geben. In den beiden Business-Veranstaltungen am 21. und 22. September zeigen Top-Referenten, wie mittelständige Firmen die Online-Medien erobern, sprechen über Suchmaschinenoptimierung und verraten Tricks, wie man das eigene Google-Ranking verbessern kann.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Plätze sind begrenzt. Die Anmeldung ist unbedingt bis 17.09.2017 erforderlich!

Anmeldung und weitere Infos unter: https://www.sachsenverlag.de/veranstaltung-fernsehen