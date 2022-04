Bußgeldverfahren gegen 22 Medizinstudenten eingestellt

Den Studenten konnte nicht ausreichend nachgewiesen werden, vorsätzlich an einer Versammlung mit mehr als den damals erlaubten zehn Personen laut Paragraph 7 Absatz 1 der Sächsischen Corona-Notfall-Verordnung teilgenommen zu haben. Bei der Entscheidung das Verfahren einzustellen, richtete sich das Ordnungsamt nach dem Paragraphen 170 Absatz 2 Strafprozessordung (StPO) in Verbindung mit dem Paragraphen 46 Absatz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG). Die Studenten bekommen in den nächsten Tagen Post von der Bußgeldbehörde mit der Entscheidung.