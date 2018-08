Bye Bye Taucha: IceFighters ziehen in Kohlrabizirkus

Seit der Saison 2012/2013 spielten die Icefighters in einer Zeltkonstruktion in Taucha. Diese Übergangslösung hielt dann doch länger als gedacht. Die dafür benötigte Sondergenehmigung lief jetzt final aus. Eine Lösung musste her. Die Stadt Leipzig stand und steht dem Verein unterstützend zur Seite. Heiko Rosenthal, Beigeordneter für Umwelt, Ordnung und Sport hat den Verein die ganze Zeit begleitet. Der Kohlrabizirkus bietet viel mehr Möglichkeiten. Das Eisfeld steht zwar noch im Zentrum, aber das Drumherum kann weitere Kreise ziehen.