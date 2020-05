Caféhaus Sibylla Augusta wieder geöffnet

Caféhaus-Genuss direkt am Zwenkauer See - Im Caféhaus Sibylla Augusta können ab sofort wieder die Athmosphäre genossen werden und die Gäste ihren Blick über den See streifen lassen. Bei einer handgemachten Torte und Kaffee aus der eigenen Röstung. Neben der Wiedereröffnung des Caféhauses zählt für Betreiber Günther Bauer auch ein Stück Dankbarkeit.

Ob ein ausgiebiges Frühstück, eine Kleinigkeit zum Mittag oder am Nachmittag ein köstliches Stück Torte. Das Caféhaus Sibylla Augusta empfängt seine Gäste an der Seepromenade 8 in Zwenkau Freitag bis Dienstag von 08:00-18:00 Uhr

