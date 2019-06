Dresden - Am Donnerstag wird das Gelände hinter dem Hörsaalzentrum der TU Dresden zum heißesten Tanzboden der Stadt. Der Besuch der Campus Party ist wieder kostenlos. Bei der Aftershow-Party im Hörsaalzentrum darf bis in den Morgen gefeiert werden. ​Mit Lari Luke kommt Deutschlands angesagteste Frau hinter den Turntables nach Dresden, genauso wie Megaloh, ein Star der deutschen Hip-Hop-Szene. Die wohl weiteste Anreise hat in diesem Jahr Beauty & the Beats aus Kiel.