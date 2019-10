Capybara, Erdmännchen und Co.

Nach vielen Jahren gehören die Buckelrinder nun wieder zum Bestand des Tierparks. Max, Amira und Annabell kommen aus Stralsund, aber eigentlich ist die Rasse in Asien/Sri Lanka Zuhause. In Deutschland kann man die Tiere nur noch in Berlin, Chemnitz und Stralsund sehen. Dass sie nun zurück sind, ist also quasi eine kleine Sensation.

Übrigens: Der Name Zebu leitet sich vom tibetischen Wort für Buckel ab und bezeichnet damit das markante Aussehen der Rinderrasse.

Zu finden sind die neuen alten Bewohner im zweiten Freigehege des Zebrahauses.