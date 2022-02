Carsharingumfrage überrascht in Plauen

Plauen- Zwischen 22. Dezember und 31. Januar konnten die Plauener ihre Meinung zum Thema Carsharing im Rahmen einer städtischen Online-Umfrage äußern. Über 200 Menschen beteiligten sich und vergaben überwiegend positives Feedback.

Gefragt war, ob und wie ein Angebot zum Autoteilen in Plauen gestaltet werden sollte. Grundsätzlich wünschen sich viele Plauener ein Carsharing-Angebot: 95% der Teilnehmer finden, Carsharing sei eine gute Sache für Plauen. Die meisten Teilnehmer kamen aus dem Stadtzentrum, gefolgt von der Neundorfer Vorstadt. Besonders interessant war die Erkenntnis, dass viele Menschen ihren eigenen PKW abschaffen würden, sobald es ein zuverlässiges Carsharing-Angebot in Plauen gebe: Rund 60% der Teilnehmer können sich perspektivisch vorstellen, auf ihren eigenen PKW verzichten. Die Stadtverwaltung sieht die Ergebnisse der Umfrage als klaren Arbeitsauftrag. Geplant ist, noch in diesem Jahr zwei bis drei Carsharing-Stationen in der Stadt zu eröffnen.