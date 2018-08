Casting: Welche Tanzpaare eröffnen den Leipziger Opernball?

Die verzaubernde Ballnacht steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der tschechischen Partnerstadt Brünn unter dem Motto "Ahoj Česko!". Was könnte also besser passen als den Abend mit "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" zu eröffnen. 20 Paaren soll dieser Traum nun erfüllt werden. Doch im Vorfeld stellten sie sich erst einmal der fachkundigen Jury. Eine Entscheidung blieb jedoch vor erst aus, teilte Tina Spiesbach von der ADTV-Tanzschule Oliver & Tina den Tänzern mit.

Auch in diesem Jahr wird der rote Teppich ausgerollt. Damit pünktlich zum 13. Oktober begeisterte Tanzpaare über das Parkett der Leipziger Oper schweben können.

Autor: Marvin Christmann