Cats komplettieren Kader

Chemnitz – Eine Neuverpflichtung und eine Rückkehrerin komplettieren die Mannschaft der ChemCats für die Ende September beginnende Erstligasaison.

Mit Jovana Mandic kommt noch einmal ordentlich Größe in das Team von Amanda Davidson. 1,93 Meter misst die kroatische Centerspielerin, die in Bosnien-Herzegowina aufgewachsen ist. Mit 18 Jahren ging es für Mandic in die Staaten ans College. Nach zwei Jahren an der UNC-Wilmington, ging es noch für zwei weitere Jahre an die Nicholls State University. Nach ihrem Abschluss kehrte die Neu-Katze nach Europa zurück und spielte letzte Saison in der spanischen zweiten Liga für ADBA.

Als zunächst letzte Spielerin wird Valerie McQuade für eine weitere Saison zu den Cats zurückkehren. Die US-Amerikanerin startete nach der Weihnachtspause bei den Katzen durch und war mit durchschnittlich 8,2 Punkten pro Spiel eine der Stützen im Team.

„In der Lage zu sein, Val zurück zu bringen, ist großartig für die ChemCats. In der letzten Saison war sie die Spielerin, die sich am meisten verbessert hat in unserem Team“, so Trainerin Amanda Davidson.

Mit diesen beiden Spielerinnen ist der Kader der ChemCats für die nächste Saison nun komplett. Gleichzeitig steht damit fest, dass außer Lucile Peroche, Margot Vidal-Geneve und Valerie McQuade keine weitere Spielerin aus der vergangenen Spielzeit nach Chemnitz zurückkehrt.

(Quelle: ChemCats)