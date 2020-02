CDU feierte Aschermittwoch

Die CDU nutzte die Gelegenheit nicht nur um die eigene Stärke zu demonstrieren, sondern auch, um den politschen Gegner in Gestalt von Burkhard Jung anzugreifen. Die deutlichsten Worte fand dabei der Kreisvorsitzende der CDU Dr. Thomas Feist. Mit der verbalen Attacke: "Der Mann hat einfach fertig und das werden wir ihm am 1. März quittieren", schoss der Kreisvorsitzende direkt in Richtung des amtierenden Oberbürgermeisters. Doch fertig hatte die Leipziger CDU an diesem Abend noch lange nicht.