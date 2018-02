CDU-Sonderkreisparteitag stimmt für GroKo

Nach dem zweiten Wahlgang entschied sich, dass Markus Reichel aus dem Dresdner Verband zum Bundesparteitag am 26. Februar entsandt wird. Ein dritter Wahlgang soll nun entscheiden, ob Andreas Lämmel und Arnold Vaatz als zweiter Delegierter am Bundesparteitag teilnimmt. Insgesamt werden jedoch 30 Delegierte aus ganz Sachsen beim Bundesparteitag vertreten sein. Deshalb will die Union erneut mit allen Mitgliedern ins Gespräch kommen und diskutieren. Am 24. Februar sind dann unter anderem Ministerpräsident Michael Kretschmer und der geschäftsführende Bundesinnenminister Thomas De Maizière zu einem Mitgliederforum in Dresden zu Gast. Hier soll dann - wie schon am Freitagabend - der Koalitionsvertrag im Mittelpunkt stehen.