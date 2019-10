Sachsen / Dresden – CDU, SPD und Grüne beenden Sondierungsgespräche: Der Weg ist frei für eine Kenia-Koalition.

Die Sondierungsgruppen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD sind am Donnerstag zu ihrem dritten und abschließenden Gespräch in Dresden zusammengekommen. Die Ergebnisse der Sondierungsgespräche wurden in einen 14-seitigen Papier festgehalten. Die Statements der Spitzenkandidaten sehen Sie im Video.