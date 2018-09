Centrum Galerie Dresden bekommt neuen Chef

Das Late Night Shopping wird in diesem Jahr am 2. Oktober stattfinden. Mehr als 300 Geschäfte werden dann zwischen Wiener Platz und Wilsdruffer Straße bis 23 Uhr geöffnet haben und mit verschiedenen Programmeinlagen und Rabatt-Aktionen die Besucher begeistern. Wer der neue Citymanager von Dresden, also der Geschäftsführer vom City Management Dresden e.V., wird, ist im Moment noch offen. Die Bewerbungsphase läuft.