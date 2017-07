Chemnitz – Der Chemnitzer FC ist am Samstag erfolgreich in die neue Drittliga-Saison gestartet. Im Sachsen-Derby besiegten die Himmelblauen den FSV Zwickau mit 1 : 0. Dennoch befindet sich die neu zusammengestellte Mannschaft von Trainer Horst Steffen noch in der Findungsphase. Wie zufrieden der Trainer mit der bisherigen Leistung der Mannschaft ist und ob der FC Bayern München schon in seinem Kopf herumschwirrt erfahren Sie jetzt in unserem Sport-Interview.