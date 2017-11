CFC zu Gast bei Preußen Münster

Chemnitz – Der Chemnitzer FC tritt in der 3. Fußball-Liga am Freitagabend auswärts bei Preußen Münster an.

Nach der klaren 0:3-Niederlage zuletzt gegen Würzburg sind die Himmelblauen in Zugzwang. Die Münsteraner liegen nur zwei Punkte hinter dem CFC auf dem 18. Tabellenplatz.

Wenn die Chemnitzer Kicker aber etwas Zählbares mit nach Hause nehmen wollen, dann nur mit einer deutlichen Leistungssteigerung, so Trainer Horst Steffen.

Allerdings muss die Abwehr für die richtungsweisende Auswärtspartie umgestellt werden. Ausgerechnet CFC-Kapitän Marc Endres fällt verletzungsbedingt aus.

Anpfiff zum Spiel ist am Freitagabend 19 Uhr im Preußenstadion in Münster.