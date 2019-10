Championsleague-Pott und Legende in Leipzig

Leipzig - Der Henkelpott in Leipzig. Ein bisschen Fußballgeschichte konnte man am Samstag im Nissan Autocenter Leipzig-Halle erleben. Denn der Champions-League Pokal war auf Durchreise in der Messestadt, mit ihm eine Champions-League Legende. Steffen Freund gewann 1997 mit Borussia Dortmund die Champions League.