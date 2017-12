Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung der Gastronomie

Egal ob im Steakhouse, Burgerladen oder beim Griechen. Am Ende eines Restaurantbesuchs stellen sich für den Gast immer zwei Fragen: Erstens: Wer bezahlt? Und zweitens: Wie? Zumindest bei letzterem sind sich viele Deutsche einig. Denn laut einer Studie zum Zahlungsverhalten in der Gastronomie setzen die Deutschen vor allem auf das gute alte Bargeld. Doch mittlerweile ist auch hierzulande ein Umdenken erkennbar. Egal ob Mobile Payment mit dem Handy, der Smartwatch oder gar kontaktlos. Die Möglichkeiten des bargeldlosen Bezahlens haben in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Dennoch bieten noch immer nicht alle deutschen Gastronomen die Kartenzahlung an. Dabei sollen schon ab dem 1. Januar 2018 alle mastercard-Akzeptanzstellen sogar das kontaktlose Bezahlen ermöglichen.