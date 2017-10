Chancengleichheit schaffen

Leipzig – Frauen und Männer haben in Deutschland noch immer nicht die gleichen Chancen.

Dies zeigt sich schon in der Politik. Im aktuellen Bundestag sind gerade einmal 30,7 Prozent der Stühle mit Frauen besetzt, so niedrig war die Quote zuletzt vor 19 Jahren. Frauen sind noch immer benachteiligt. Das sehen auch die Leipziger so.