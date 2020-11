Chaos nach „Querdenker“-Demo in Leipzig

Leipzig - Großdemo-Tag in Leipzig: Die "Querdenker"-Demo fand am Samstag auf dem Augustusplatz statt. Zunächst verlief diese friedlich. Das schlug später in eine chaos-ähnliche Situation um. Die Demo sollte eigentlich auf die Neue Messe verlegt werden. Das Oberverwaltungsgericht Bautzen entschied sich gegen die Verlegung und für den Augustusplatz. Jedoch nur unter den geltenden Corona-Auflagen. Diese besagten das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und einen Abstand von 1,5 Meter. Da sich laut Polizei nur wenige Teilnehmer daran hielten, wurde die Demonstration vorzeitig aufgelöst.