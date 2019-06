Chemie packt den Aufstieg nach Heimsieg gegen Eilenburg

Kurz nach der Pause ließ Eric Berger die Emotionen auf den Rängen ein weiteres Mal hochkochen. Nach tollem Einzellauf erzielte Berger in der 58. Minute das herbeigesehnte 2:0. Kurze Zeit später machte es Benjamin Schmidt allerdings noch einmal spannend. Sein Foul an Adam Fiedler ahndete der Schiedsrichter mit einem Elfmeter, den Henrik Jochmann in der 67. Minute verwandelte. Die Leipziger konnten den Vorsprung allerdings über die Zeit retten und Punkt 15:54 Uhr die Rückkehr in die Regionalliga feiern.