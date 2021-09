Chemmy wird digital verliehen

Chemnitz- In diesem Jahr soll der Sport-Chemmy wieder an die Chemnitzer Sportler verliehen werden. Während die Veranstaltung im vergangenen Jahr auf Grund der Pandemie ausfallen musste, sollen die Sportler in diesem Jahr wieder geehrt werden.

Allerdings gibt es auch hier eine Änderung. Damit eine Verleihung des Sport Chemmy garantiert werden kann wird die Veranstaltung in diesem Jahr digital stattfinden. Dabei werden Videos auf Facebook und der Website: sportchemmy.de veröffentlicht. Bereits am 20. September sollen die ersten Videos auf den Seiten gepostet werden. Mit den Videos werden unter anderem der Nachwuchssportler des Jahres, Der Chemmy der Herzen, Mannschaft des Jahres und viele weitere Sportler geehrt. Für die diesjährige Verleihung wurden erstmalig die sportlichen Erfolge der letzten 2 Jahre berücksichtigt. Gewählt wird durch die Sportjournalisten der Stadt.