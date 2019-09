Chemnitz Crashers siegen

Zunächst schien es, als würde die Partie an die Berliner gehen. In der 13. Minute kassierten die Chemnitzer ein Tor. Ein Ausgleich war lange nicht in Sicht. Auch das zweite Drittel verlief trotz Überzahl torlos für die Crashers. Doch die Chemnitzer Spieler kämpften bis zuletzt und wurden für ihr Engagement belohnt. Sebastian Kneuse erzielte in der 55. Minute den Ausgleich. Dieses Tor befeuerte den Ehrgeiz der Cracks auf dem heimischen Eis im Küchwald. Durch einige Strafen standen sich gegen Ende des letzten Drittels nur noch vier Chemnitzer und drei Berliner gegenüber. Nach einer kurzen Auszeit konnten die Crashers diese Chance nutzen. Jiri Charousek schob dann nach einigen Pässen den Puck in das leere Tor. Den Eisbären gelang es nicht, noch den Ausgleich zu erzielen.