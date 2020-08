hier Video rein

Sport mal anders

Gemeinsam mit dem Streetsports-Team geht es auf öffentliche Flächen und Spielplätze. Diesmal wir es am Spielplatz Andrépark sportlich. Von 14:00 bis 16:00 Uhr können sich Jugendliche hier unter Anleitung mit den Spielgeräten des Teams austoben. Das Angebot der Sportjugend Chemnitz ist kostenfrei.

Sportjugend Chemnitz im Stadtsportbund Chemnitz e. V.

Projekt Streetsports

Stadlerstraße 14a

09126 Chemnitz

Kunst selbst erschaffen

In der Chemnitzer Kunstfabrik können sich Kinder und Jugendliche an der Staffelei austoben. Mit Pinsel und Farbe wir in diesem Malkurs von 15:00 bis 18:00 Uhr die Leinwand verschönert. Die Kosten betragen 1 Euro pro Teilnehmer.

solaris FZU gGmbH Sachsen

Chemnitzer Kunstfabrik

Neefestraße 82

09119 Chemnitz

