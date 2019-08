Chemnitz Fernsehen SOMMERTOUR in Augustusburg

In unserer Chemnitz Fernsehen SOMMERTOUR reisen unsere Kollegen Cindy Hebert und Nico Adam durch die Region und stellen Ihnen ganz besonders sehenswerte Ausflugsziele vor.

Heute sind unsere Moderatoren Cindy und Nico in Augustusburg. Benannt ist die Stadt nach dem weithin sichtbaren und landschaftsbeherrschenden Schloss Augustusburg, einem ehemaligen Jagdschloss der sächsischen Kurfürsten. Auch die Drahtseilbahn Erdmannsdorf–Augustusburg ist ein echtes Highlight. Was es sonst noch in Augustusburg zu sehen und erleben gibt, seht ihr in der heutigen Folge unserer SOMMERTOUR: