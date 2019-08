Chemnitz Fernsehen SOMMERTOUR auf der Suche nach geheimen Ecken von Chemnitz

In unserer Chemnitz Fernsehen SOMMERTOUR reisen unsere Kollegen Cindy Hebert und Nico Adam durch die Region und stellen euch ganz besonders sehenswerte Ausflugsziele vor.

Heute sind Cindy und Nico in unserer Stadt geblieben und begeben sich auf die Suche nach den versteckten Highlights in Chemnitz. Was sie dabei alles finden, erfahrt ihr in unserer heutigen Sommertour: