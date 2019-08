Die Zusammenfassung unserer Chemnitz Fernsehen SOMMERTOUR

In unserer Chemnitz Fernsehen SOMMERTOUR reisen unsere Kollegen Cindy Hebert und Nico Adam durch die Region und stellen Ihnen ganz besonders sehenswerte Ausflugsziele vor.

40 Tage waren wir für euch unterwegs. 40 besondere Orte haben wir besucht und euch vorgestellt. Heute fassen wir unsere komplette Sendereihe nochmal zusammen.

Was haben unsere Moderatoren Cindy und Nico alles in 8 Wochen SOMMERTOUR erlebt und was waren dabei ihre persönlichen Highlights? Und natürlich haben wir auch so den einen oder anderen Outtake, den wir euch nicht vorenthalten wollen: