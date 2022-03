Chemnitz hat an Zerstörung im Zweiten Weltkrieg erinnert

Chemnitz- Zum Jahrestag der Zerstörung von Chemnitz im Zweiten Weltkrieg haben am Samstagabend gut 1500 Menschen vor dem Rathaus der Stadt für Frieden und Völkerverständigung demonstriert. Das Motto der Veranstaltung war «Miteinander statt Nebeneinander». Nach Angaben der Polizei verliefen mehrere angemeldete Kundgebungen in der Innenstadt am Samstag ohne Störungen. Die Polizei hatte 600 Beamte aus Sachsen und Brandenburg im Einsatz, um ein mögliches Zusammentreffen mit Rechtsextremen zu verhindern. Auch Wasserwerfer und Räumpanzer standen für den Fall der Fälle bereit. Bereits am Nachmittag hatten sich etwa 1500 Anhänger der rechtsextremen Kleinpartei «Freie Sachsen» versammelt. Sie zogen in zwei Demonstrationszügen durch die Stadt und vereinten sich später. Nach Angaben der Polizei wurde der Aufzug zwischenzeitlich gestoppt und ein Banner vorübergehend in Verwahrung genommen. Eine weitere Demonstration unter dem Motto «Frieden und Demokratie» vereinte nach Angaben der Polizei eine etwa gleich große Anzahl von Teilnehmern aus dem linken Spektrum. Teile von Chemnitz waren am 5. März 1945 bei Luftangriffen der Alliierten zerstört worden. Nach Angaben der Stadt starben in den Flammen und Trümmern 2100 Menschen. Mehr als 27 000 Wohnungen, viele Fabriken und Büros und öffentliche Gebäude wurden zerstört. (dpa)