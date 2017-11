Chemnitz soll Friedensplatz bekommen

Chemnitz – Der Platz am neuen Technischen Rathaus in der Chemnitzer Innenstadt soll den Namen „Friedensplatz“ erhalten.

© Chemnitz Fernsehen

Wie Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig bekannt gab, wird die Verwaltung einen entsprechenden Beschlussantrag im Dezember in den Stadtrat einbringen. In den kommenden Wochen und Monaten ziehen zahlreiche Ämter vom alten Standort an der Annaberger Straße in das fertiggestellte Bürogebäude zwischen Bahnhofstraße und Dresdner Straße.

Das Technische Rathaus ist an der Stelle entstanden, an der sich rund 20 Jahre lang das sogenannte „Conti-Loch“ befand.