Verkaufsoffener Sonntag in Chemnitz

An diesem Wochenende zeigen auch Akteure und Institutionen der Chemnitzer Kunstszene unter dem Thema "Wendungen" das lokale Angebot. "Wendungen" ist ein eigenständiges Projekt der Kunstsammlungen Chemnitz. Die Chemnitzer Wirtschaftsförderung - und Entwicklungsgesellschaft, kurz CWE , stieß eine Verknüpfung der Veranstaltungen an. Die Kunst wird in hiesigen Museen, Galerien und bei Initiativen präsentiert. Insgesamt sind es 14 Ausstellungsräume zum Thema "Wendungen" in der gesamten Stadt.